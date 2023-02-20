Эти фамилии на Руси давали только внебрачным детям: проверьте, нет ли вас в списке

Сегодня дети, рожденные вне брака, имеют полные права и получают фамилию отца, если мать указывает его в документах. Но так было не всегда. Раньше детей, которые рождались у незамужних женщин, ждала горькая участь.

Детям, которые появлялись вне брака, давали обидные клички, вроде: Подзаборник, Грешной, Иродов или Курвенок. А когда женщина с таким ребенком выходила замуж, то ребенок становился Полумашиным, Полувериным и тому подобное. И даже если мужчина принимал сына, то полноценную фамилию дитя получить не могло. Только с приставкой полу: Полуванов, Полуаршинов, Полукарпов.