Домклик увеличил гарантию возмещения по ипотечной сделке до 25 млн рублей

Домклик улучшил сервис Юридическая проверка недвижимости, который анализирует риски признания сделки купли-продажи недействительной. Если раньше Домклик гарантировал возмещение до 10 млн рублей из расчета кадастровой стоимости, то теперь — до 25 млн рублей из расчета фактической стоимости.

У любого вторичного жилья есть история — порой в ней сложно разобраться. После тщательной проверки жилья в сервисе «Юридическая проверка недвижимости» покупатель получит заключение: рекомендован объект к покупке или нет — и если нет, то почему.