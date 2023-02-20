Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Домклик увеличил гарантию возмещения по ипотечной сделке до 25 млн рублей

Домклик увеличил гарантию возмещения по ипотечной сделке до 25 млн рублейФото Sber

Домклик улучшил сервис Юридическая проверка недвижимости, который анализирует риски признания сделки купли-продажи недействительной. Если раньше Домклик гарантировал возмещение до 10 млн рублей из расчета кадастровой стоимости, то теперь — до 25 млн рублей из расчета фактической стоимости.

У любого вторичного жилья есть история — порой в ней сложно разобраться. После тщательной проверки жилья в сервисе «Юридическая проверка недвижимости» покупатель получит заключение: рекомендован объект к покупке или нет — и если нет, то почему.

Домклик дает гарантию на недвижимость, рекомендованную к покупке. Если в последствии сделка будет оспорена и признана недействительной, то покупатель получит компенсацию. Сервис юридической проверки от Домклик пользуется спросом — в 2022 году более 50 тыс. человек воспользовались этой услугой.

Заказать услугу может любой человек, который оформляет ипотеку Сбера по программам Приобретение готового жилья и Загородная недвижимость. Проверка займет максимум 3 дня. Цена услуги зависит от региона и типа жилья.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости