В Коми из-за солнца могут выключиться телевизоры

В Коми ожидается так называемая интерференция, из-за которой может ухудшиться или вовсе пропасть телесигнал. Об этом заявили в Минцифры региона. Это случится 21 февраля и продлится до 16 марта. Ожидаемое время без сигнала — около 15 минут.

Все дело в том, что Солнце излучает не только свет, но и радиоволны. Интерференция происходит, когда Земля поворачивается к солнцу северным полушарием и светило оказыватся ровно позади спутника. На прямой линии с приемной земной станцией. В результате сигналы со спутника глушат сигналы самого Солнца.