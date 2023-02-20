“Заживет безбедно”: Тамара Глоба назвала главного счастливчика весны 2023-го

Тамара Глоба отметила в своих прогнозах один из знаков Зодиака, представители которого весной 2023 года закружит вихрь перемен. Баловнем судьбы в ближайшее время станет никто иной как Телец.
Звезды щедро одарят Тельцов весной 2023 года — они будут купаться в деньгах и любви. Перед представителями этого знака зодиака открываются небывалые перспективы, что позволят предприимчивым Тельцам заложить фундамент богатой и счастливой жизни на долгие годы вперед.
Потому астролог советует людям, рожденным под вторым созвездием зодиакального круга, принимать взвешенные решения и брать ситуацию в свои руки. Уже в марте Юпитер войдет в созвездие Тельца: в этот период у представителей этого знака зодиака получится запросто воплощать в жизнь самые смелые планы и быстро достигать намеченных целей.
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