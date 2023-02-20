Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

День нужно начать с подведения итогов предыдущего лунного месяца, который в данном случае состоит из тридцати дней. Желательно также проанализировать свою профессиональную деятельность и поступки, совершенные в отношениях с окружающими людьми – близкими и коллегами. Обнаруженные ошибки нужно исправить, а за нанесенные обиды – извиниться, время на это еще есть. Во второй половине дня можно строить планы на будущее и загадывать желания – они обязательно сбудутся.

Овен

На работе нежелательно отвлекаться на общение по телефону и пустые – не связанные с основной деятельностью – разговоры с коллегами, из-за этого вам трудно будет сосредоточиться на выполняемых обязанностях.

Телец

Выбирая между умственным и физическим трудом, необходимо будет остановиться на первом – в нем сегодня удастся достичь грандиозных успехов, которые позволят продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Близнецы

Отвечая на любой вопрос, который в этот день поставит перед вами жизнь, прислушивайтесь не к разуму, чьи доводы вряд ли грамотно оценят сложившуюся ситуацию, а к интуиции – она не подведет.

Рак

Как бы вас ни уговаривали сегодня подписать важный документ – например, кредитный договор или отчет, откажитесь под благовидным предлогом и перенесите этот процесс хотя бы на завтрашний день.

Лев

Звезды советуют вам заняться любимым делом – позаботиться о внешнем виде, который вы в последнее время изрядно запустили: сегодняшний же день идеально подходит для посещения магазинов и салона красоты.

Дева

Принимая важное – жизненное или профессиональное – решение, ориентируйтесь исключительно на свое представление о том, как должен выглядеть правильный результат, и не слушайте чужих советов.

Весы

День благоприятен для переговоров любого свойства – как делового, так и личного, в любом случае удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, важных долговременных договоренностей.

Скорпион

Максимального спокойствия, пребывать в котором вам рекомендуют сегодня звезды, можно будет достичь, отказавшись от общения с окружающими, даже если речь пойдет о самых близких людях.

Стрелец

Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, дано для того, чтобы исправить какую-то ситуацию в вашей жизни, поэтому необходимо отнестись к нему максимально внимательно.

Козерог

День благоприятен для того, чтобы отложить в сторону работу и немного побаловать себя – например, сходить в кино, принять ванну с лавандой или просто почитать и полежать на диване – тут уж кому что больше нравится.

Водолей

К претензиям, которые вы можете сегодня услышать от близких людей, необходимо отнестись с пониманием – вряд ли они думают то, о чем говорят, скорее всего, их слова продиктованы раздражительностью.

Рыбы