Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Школьники из Коми участвуют в Олимпиаде по ОБЖ

Школьники из Коми участвуют в Олимпиаде по ОБЖФото с группы "Минобрнауки Коми"

17 и 18 февраля 36 участников из 9-11 классов со всей республики приняли участие  в испытании на знание основ безопасности жизнедеятельности. Региональный этап Олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний участников: теоретического и практического.

Содержание теоретических заданий для участников олимпиады по ОБЖ предусматривает вопросы по обеспечению здорового образа жизни и оказанию первой помощи пострадавшим.

Практическая часть пройдет в сыктывкарском госуниверситете и сыктывкарской школе №12. Главная задача организаторов – это выявление у участников Олимпиады навыков эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях.

24 февраля итоги Олимпиады огласят на официальном сайте Минобразования Коми и на сайт Олимпиады в регионе.
 

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости