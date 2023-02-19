Школьники из Коми участвуют в Олимпиаде по ОБЖ

17 и 18 февраля 36 участников из 9-11 классов со всей республики приняли участие в испытании на знание основ безопасности жизнедеятельности. Региональный этап Олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний участников: теоретического и практического.

Содержание теоретических заданий для участников олимпиады по ОБЖ предусматривает вопросы по обеспечению здорового образа жизни и оказанию первой помощи пострадавшим.