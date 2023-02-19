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В Кирове судят жителя Коми за создание нарколаборатории

В Кирове судят жителя Коми за создание нарколабораторииФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Кировской области направила в суд заключение в отношении 26-летнего уроженца Коми.

Мужчину обвиняют в совершении девяти преступлений связанных с наркотическими веществами. Также ему предъявили обвинение за легализацию преступных денежных средств.

Следствие считает, что в 2021 году житель Коми организовал в Кирове производство синтетических наркотиков. Сама лаборатория находилась в гараже одного из частных домов, в деревне недалеко от Кирова.

В дальнейшем преступник сбывал наркотики на территориях Кировской, Нижегородской, Московской областей и в Республике Татарстан. Оплачивался товар цифровой валютой, а его передача осуществлялась через тайники.

В августе прошлого года сотрудники правопорядка пресекли деятельность лаборатории и изъяли более 1,3 килограммов готовых наркотических средств. Рассмотрением дела займется Октябрьский районный суд в Кирове.
 

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