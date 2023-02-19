В Коми за день несколько человек пострадали в ДТП

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 18 февраля в 9:36 в Ухте произошла авария. Мужчина 1957 года рождения за рулем ВАЗа передвигался по улице Ухтинская. Напротив дома №36 по улице Мира водитель не учел дистанцию и столкнулся с Рено.

В итоге пострадал водитель ВАЗа. Врачи обнаружили ушиб грудной клетки и госпитализировали его.

Еще одна авария произошла в Сыктывкаре в тот же день в районе 17 часов. Мужчина 1977 года рождения, управляя Шкодой, выехал со двора одного из домов на Сысольском шоссе. Мужчина не уступил дорогу и столкнулся с БМВ, которая в свою очередь врезалась в дорожный знак.