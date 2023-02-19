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После вмешательства прокуратуры, на работу в ФАП под Сыктывкаром приняли медработника

После вмешательства прокуратуры, на работу в ФАП под Сыктывкаром приняли медработникаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в отношении ФАПа в поселке Верхний Мыртыю после обращения местной жительницы.

Выяснилось, что в поселке Верхний Мыртыю фельдшерско-акушерский пункт не работает из-за отсутствия медперсонала. Помощь жителям оказывалась либо в поселке Верхняя Максаковка, либо в Краснозатонске, что находится в более чем 10 километрах от Верхнего Мыртыю.

Прокуратура передала в иск суд о необходимости обеспечить минздравом Коми и сыктывкарской горбольницей ФАПом в поселке. 

Городская больница приняла меры по устранению нарушений закона. В фельдшерско-акушерский пункт поселка Верхний Мыртыю на работу наняли фельдшера с медобразованием. Суд прекратил производство по делу.
 

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