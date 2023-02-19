После вмешательства прокуратуры, на работу в ФАП под Сыктывкаром приняли медработника

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в отношении ФАПа в поселке Верхний Мыртыю после обращения местной жительницы.

Выяснилось, что в поселке Верхний Мыртыю фельдшерско-акушерский пункт не работает из-за отсутствия медперсонала. Помощь жителям оказывалась либо в поселке Верхняя Максаковка, либо в Краснозатонске, что находится в более чем 10 километрах от Верхнего Мыртыю.