После вмешательства прокуратуры, на работу в ФАП под Сыктывкаром приняли медработника

Прокуратура Сыктывкара организовала проверку в отношении ФАПа в поселке Верхний Мыртыю после обращения местной жительницы.
Выяснилось, что в поселке Верхний Мыртыю фельдшерско-акушерский пункт не работает из-за отсутствия медперсонала. Помощь жителям оказывалась либо в поселке Верхняя Максаковка, либо в Краснозатонске, что находится в более чем 10 километрах от Верхнего Мыртыю.
Прокуратура передала в иск суд о необходимости обеспечить минздравом Коми и сыктывкарской горбольницей ФАПом в поселке.
Городская больница приняла меры по устранению нарушений закона. В фельдшерско-акушерский пункт поселка Верхний Мыртыю на работу наняли фельдшера с медобразованием. Суд прекратил производство по делу.