Сыктывкарец избил молодую девушку ради наживы

Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которого обвиняют в разбое.

Органы следствия выяснили, что 12 февраля в районе 17 часов, мужчина в одном из дворов по улице Кутузова напал на несовершеннолетнюю для похищения ее имущества. Он ударил ее несколько раз рукой по голове и начал душить. От этих действий девушка потеряла сознание.