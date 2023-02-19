Пропавшего мальчика из Сыктывкара нашли на детской площадке

В Сыктывкаре органы полиции, совместно с волонтерами смогли найти 8-летнего Александра Надуткина. Об этом сообщили в МВД по Коми.

Как выяснилось, мальчик гулял на детской площадке, из-за чего не вернулся домой. Сейчас ребенку ничего не угрожает.