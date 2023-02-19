Пропавшего мальчика из Сыктывкара нашли на детской площадке

В Сыктывкаре органы полиции, совместно с волонтерами смогли найти 8-летнего Александра Надуткина. Об этом сообщили в МВД по Коми.
Как выяснилось, мальчик гулял на детской площадке, из-за чего не вернулся домой. Сейчас ребенку ничего не угрожает.
Ранее, 18 февраля, в полицию столицы Коми поступило заявление от родителей мальчика, что он не вернулся с прогулки. Сразу после сообщения были организованы поисковые группы, куда вошли волонтеры и сотрудники правопорядка, а ориентировка на мальчика была отправлена всем наружным нарядам.