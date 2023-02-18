Пес Сармат из Сыктывкара лидирует в голосовании премии "Мой ласковый и нужный зверь"

Пес Сармат, который погиб осенью на СВО, вырвался в лидеры в голосовании премии лохматого оскара в номинации “Мой ласковый и нужный зверь”. На 17 февраля все участники получили около 72 тысяч голосов.
По результатам народного голосования сейчас первое место занимает пес Сармат из Сыктывкара. Напомним, собака в сентябре 2022 года подорвалась на мине в зоне боевых действий во время СВО.
Поддержать Сармата можно на сайте международной премии. Первый этап голосования завершится 20 февраля. Во второй этап смогут попасть только пять финалистов. Победителя объявят после 20 марта.