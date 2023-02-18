Пес Сармат из Сыктывкара лидирует в голосовании премии "Мой ласковый и нужный зверь"

Пес Сармат, который погиб осенью на СВО, вырвался в лидеры в голосовании премии лохматого оскара в номинации “Мой ласковый и нужный зверь”. На 17 февраля все участники получили около 72 тысяч голосов.

По результатам народного голосования сейчас первое место занимает пес Сармат из Сыктывкара. Напомним, собака в сентябре 2022 года подорвалась на мине в зоне боевых действий во время СВО.