Мужчины с этими именами идеальные друзья для женщин

Мужчины с этими именами умеют дружить с женщинами. Они всегда смогут подставить свое крепкое плечо в трудную минуту и успокоить даму.
Виктор
У людей с этими именами очень хорошее чувство юмора. На него всегда можно положиться, он не подведет. Виктор всегда готов бросить все свои важные дела и примчаться на помощь к женщине. Они никогда не критикуют и не перебивают дам, всегда слушают и слышат.
Егор
Мужчины с этими именами всегда дружелюбны. У них никогда нет проблем с противоположным полом. Егоры всегда в центры внимания. Они умеют хранить секреты, поэтому барышни просто обожают их.
Дмитрий
Заботливый и общительный. Все женщины без ума от мужчин с этими именами. Они всегда понимают любую даму с полуслова. Дмитрий больше предпочитает компании женщин, чем мужчин.