Мужчины с этими именами идеальные друзья для женщин

Мужчины с этими именами умеют дружить с женщинами. Они всегда смогут подставить свое крепкое плечо в трудную минуту и успокоить даму. Виктор

У людей с этими именами очень хорошее чувство юмора. На него всегда можно положиться, он не подведет. Виктор всегда готов бросить все свои важные дела и примчаться на помощь к женщине. Они никогда не критикуют и не перебивают дам, всегда слушают и слышат.

Егор

Мужчины с этими именами всегда дружелюбны. У них никогда нет проблем с противоположным полом. Егоры всегда в центры внимания. Они умеют хранить секреты, поэтому барышни просто обожают их.

Дмитрий