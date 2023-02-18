Из Сыктывкара будут летать авиарейсы в Минеральные воды

Из Сыктывкара скоро начнут летать авиарейсы в Минеральные воды. Правительство Коми ведет переговоры с авиакомпанией об организации перелетов. Если получится договориться, то рейсы будут летать уже с мая до сентября 2023 года.

Власти Коми запустили опрос на сайте госуслуг, чтобы узнать у людей насколько нужен этот маршрут. Результаты голосования будут учитываться во время принятия решения при переговорах с авиакомпанией.