Из Сыктывкара будут летать авиарейсы в Минеральные воды

Из Сыктывкара скоро начнут летать авиарейсы в Минеральные воды. Правительство Коми ведет переговоры с авиакомпанией об организации перелетов. Если получится договориться, то рейсы будут летать уже с мая до сентября 2023 года.
Власти Коми запустили опрос на сайте госуслуг, чтобы узнать у людей насколько нужен этот маршрут. Результаты голосования будут учитываться во время принятия решения при переговорах с авиакомпанией.
В 2023 году для жителей региона действуют субсидированные маршруту в Питер, Казань, Екатеринбург и Архангельск.