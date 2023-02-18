Ранее судимый экс-министр здравоохранения Коми стал советником губернатора региона

Сам Георгий Дзуцев родился в Северной Осетии, по образовании он медик. В 1969 начал работать в Свердловской области и смог стать главным врачом Центральной районной больницы. В 1975 году приехал в Коми, где проработал до 1993 года главврачом Вуктыльской центральной больницы. Затем стал Министром здравоохранения республики. В 1996 году был назначен замом главы региона. В 2004 году стал гендиректором “РГС-Мед” в Сыктывкаре. В 2014 году он был внештатным советником губернатора Коми.