Ранее судимый экс-министр здравоохранения Коми стал советником губернатора региона

Экс-министр здравоохранения республики Георгий Дзуцев стал советником губернатора Коми.
Георгий Дзуцев отметил, что продолжит решать вопросы по медицине в регионе.
Сам Георгий Дзуцев родился в Северной Осетии, по образовании он медик. В 1969 начал работать в Свердловской области и смог стать главным врачом Центральной районной больницы. В 1975 году приехал в Коми, где проработал до 1993 года главврачом Вуктыльской центральной больницы. Затем стал Министром здравоохранения республики. В 1996 году был назначен замом главы региона. В 2004 году стал гендиректором “РГС-Мед” в Сыктывкаре. В 2014 году он был внештатным советником губернатора Коми.
В 2018 году на Дзуцева возбудили уголовное дело, которое было связано с его работой в “РГС-мед”. Как выяснилось, клиника участвовала в реализации программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи, но все услуги оказывались только платно. В итоге суд назначил Дзуцеву три года условно со штрафом всего в 300 тысяч рублей.