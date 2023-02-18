Экс-руководителю МФЦ Коми продлили домашний арест

Бывшему директору МФЦ Коми Наталье Жегуновой продлили домашний арест. Такое решение принял Сыктывкарский суд. Напомним, Наталья Жегунова стала главным фигурантом в уголовном деле о краже 1, 6 миллионов рублей. По версии следствия, женщина присвоила себе такую сумму путем выписывания премий сотрудникам, которые до них не доходили.

17 февраля 2022 года городской суд заключил ее под стражу, спустя два месяца мера пресечения была изменена на домашний арест.

Адвокат Жегунов просит отпустить своего подопечного на свободу, но Верховный суд Коми отказал ему.