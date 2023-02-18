В Коми снова растет число зараженных коронавирусом

В Коми за 24 часа коронавирусом заразились 95 человек, это на шесть пациентов больше, чем за прошедшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За сутки из 95 зараженных госпитализировали 14 человек, выздоровело всего 87 пациентов. За прошедшие 24 часа никто не погиб.
С начала пандемии СОVID-19 подтвердили у 194 134 человек, погибло 3 262 пациента, выздоровле 190 031 жителей Коми.
Обезопасить себя можно лишь сделав вакцину от коронавирусной инфекции. Также просим вас носить маски в общественных местах, пользоваться перчатками и антисептиками, и соблюдать дистанцию в полтора метра. Не рекомендуем трогать лицо грязными руками.