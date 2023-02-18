В Коми снова растет число зараженных коронавирусом

В Коми за 24 часа коронавирусом заразились 95 человек, это на шесть пациентов больше, чем за прошедшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За сутки из 95 зараженных госпитализировали 14 человек, выздоровело всего 87 пациентов. За прошедшие 24 часа никто не погиб.