В Коми три тысячи медработников смогли получить соцвыплаты

В Коми почти три тысячи медработников получили соцвыплаты. На это выделили более двадцати миллионов рублей из социального фонда России.
Размер денежных средств составил от 4, 5 до 18, 5 тысяч рублей. Выплаты полагались лишь работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, и медикам станций и отделений скорой помощи.
В социальном фонде объяснили, что деньги перечисляются на основании реестров о медработнике, которое составила медорганизация. В документу указываются сведения о медике, стаж и категория. Самим работникам предпринимать ничего не нужно, все делает медицинская организация.