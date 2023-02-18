В Коми три тысячи медработников смогли получить соцвыплаты

В Коми почти три тысячи медработников получили соцвыплаты. На это выделили более двадцати миллионов рублей из социального фонда России.

Размер денежных средств составил от 4, 5 до 18, 5 тысяч рублей. Выплаты полагались лишь работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, и медикам станций и отделений скорой помощи.