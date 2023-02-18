В Сыктывкаре снесут еще два аварийных дома

В Сыктывкаре снесут два аварийных дома. На портале госзакупок опубликовали результаты аукциона на выполнение работ по сносу многоквартирных зданий. Стоимость составила 3,1 миллионов рублей.
Победителем торгов стал участник, который предложил снести деревянные дома за 1, 46 миллионов рублей. В документе написано, что уничтожению подлежат два ветхих многоквартирных дома по улице Магистральная, 16 и Почтовая, 3.
Работы будут выполняться в два этапа. Первый: снос дома, разборка конструкции и в конце — вывоз мусора. Второй этап: планировка территории.
Подрядчик обязан закончить работы до 31 мая 2023 года.