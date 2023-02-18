Эксперты назвали самую полезную сладость, которую можно есть каждый день

Эксперты рассказали, что темный шоколад является самой полезной сладость. Ее можно есть каждый день без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание She Finds.

Как выяснилось люди становятся счастливее из-за состава шоколада. Туда входит флавоноид, который является антиоксидантом. Также шоколад содержит серотонин, дофамин и фенилэтиламин. Еще это лакомство может помочь улучшить память и когнитивную функцию мозга.