В Коми снова придут 30-градусные морозы

В Коми снова пришли морозы. Синоптики ЦГМС рассказали какая погода в республике будет на выходных.
18 февраля в Сыктывкаре будет умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем опустится до -11 градусов, а ночью похолодает до -21 градуса. Погода будет облачная. 19 февраля столбики термометра опустятся днем до -12 градусов, а ночью до -23 градусов. Ветер будет слабый, юго-восточный.
В центральных районах Республики Коми также будет холодать. Температура днем составит от -11 до -13 градусов, а ночью похолодает до -22 градусов.
В северные районы региона придут 30-градусные морозы и туман. Ветер будет умеренный, южный. Температура днем не превысит -13 градусов, а ночью опустится до -25 градусов, местами будет -30 градусов.