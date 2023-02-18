В Коми снова придут 30-градусные морозы

В Коми снова пришли морозы. Синоптики ЦГМС рассказали какая погода в республике будет на выходных.

18 февраля в Сыктывкаре будет умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем опустится до -11 градусов, а ночью похолодает до -21 градуса. Погода будет облачная. 19 февраля столбики термометра опустятся днем до -12 градусов, а ночью до -23 градусов. Ветер будет слабый, юго-восточный.