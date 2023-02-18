У Львов будет творческий кризис, а Стрельцов будет все раздражать: гороскоп на 18 февраля

Овен В субботу в Овнов будет положительный день. Сегодня все за что вы возьметесь принесет вам деньги. Только не рассказывайте о своих планах посторонним.

Телец

Сегодня даже самый случайный разговор может помочь вам в получении нужной информации. Присматривайтесь к деталям — это важно. Вечером у вас будем много гостей.

Близнецы

Замечательный день, чтобы избавиться от лишнего и сходить купить себе что-то новое. Для любителей сэкономить будет благоприятный сюрприз в виде разложенных звезд. Вечером вам лучше расслабиться и забыть про тотальный контроль.

Рак

Сегодня даже самые сумасшедшие цели могут осуществиться. Прекрасный день для освоения нового хобби. Вечером держите язык за зубами и не распускайте сплетни.

Лев

У Львов будет творческий кризис. Звезды говорят, что это явление будет недолгое, а новые идеи скоро придут. Чтобы наполнить себя ресурсами и энергией нужно хорошенько отдохнуть.

Дева

Девам нужно прислушаться к чужому мнению, оно может быть полезным для вашего личностного роста. Старайтесь ни с кем не испортить, это может привести к пагубным последствиям.

Весы

Звезды советуют заняться делом и не лениться. Отдых подождет, день должен быть продуктивным. Не слушайте советы людей, они вам не нужны. Вы сами знаете, чего хотите. Вечер лучше провести дома, а не на тусовке.

Скорпион

Гороскоп на субботу вам советует держать себя в руках. Если нервы уже сдают, то лучше изолироваться и помедитировать.

Стрелец

Вас будет все раздражать, но это нормально. День будет обычный, без потрясений. Вечером можете потратить большую сумму на покупки.

Козерог

Не делайте поспешных выводов. В этот день вам не получится заработать легким путем, придется попотеть. Вечером оставайтесь дома.

Водолей

Все сложные дела в этот день будут вам по плечу. Окружающие будут видеть вас только с хорошей стороны. Помните, что скромность красит человека. Вечером не замыкайтесь в себе.

Рыбы