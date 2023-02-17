Жителя Коми мошенники обманули почти на 2 миллиона рублей

Как сообщили в МВД по Коми, житель княжпогостского района обратился в полицию по факту хищения у него крупной суммы денег.

Мужчина “попался на удочку” телефонных мошенников. Они сообщили, что на его имя пытаются взять кредит. Пытаясь уберечь себя от незаконных действий, он перевел аферистам 1,7 миллиона рублей.