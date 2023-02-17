Жителя Коми мошенники обманули почти на 2 миллиона рублей

Как сообщили в МВД по Коми, житель княжпогостского района обратился в полицию по факту хищения у него крупной суммы денег.
Мужчина “попался на удочку” телефонных мошенников. Они сообщили, что на его имя пытаются взять кредит. Пытаясь уберечь себя от незаконных действий, он перевел аферистам 1,7 миллиона рублей.
Еще один случай финансового обмана зафиксировали в селе Благоево. Пенсионерка решила заработать на одной из финансовых платформ. По итогу женщина перевела мошенникам 425 тысяч рублей.
В обоих случаях следователи возбудили уголовные дела по статье мошенничество.