В Коми запретили продавать масла из Татарстана и Брянской области

В 2022 году управление роспотребнадзора по Коми проверило молокозаводы, предприятия общепита и безопасность молочной продукции. Во время исследований ведомство выявило три факта фальсификации молочной продукции из-за несоответствия по жирно-кислотному составу жировой части продукта. Производители использовали в своих товарах немолочные виды сырья, что не позволяет идентифицировать эту продукцию как молочный продукт:

— Масло сливочное «Стародубское», массовая доля жира 67%. Изготовитель: Товарищество на сырье «Сыр Стародубский», Брянская область, город Стародуб (дата выработки – 30 ноября 2021 года).