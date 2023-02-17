В Коми запретили продавать масла из Татарстана и Брянской области

В 2022 году управление роспотребнадзора по Коми проверило молокозаводы, предприятия общепита и безопасность молочной продукции. Во время исследований ведомство выявило три факта фальсификации молочной продукции из-за несоответствия по жирно-кислотному составу жировой части продукта. Производители использовали в своих товарах немолочные виды сырья, что не позволяет идентифицировать эту продукцию как молочный продукт:
— Масло сливочное «Стародубское», массовая доля жира 67%. Изготовитель: Товарищество на сырье «Сыр Стародубский», Брянская область, город Стародуб (дата выработки – 30 ноября 2021 года).
— Сыр полутвердый «Голландский», массовая доля жира в сухом веществе 45%, Изготовитель: ООО «Траст», Республика Татарстан, город Казань (дата выработки – 26 декабря 2021 года).
— Масло из коровьего молока несоленое сладко-сливочное традиционное, массовая доля жира 82,5%. Изготовитель: ООО «КСТ-ДОМ», Республика Татарстан (дата выработки – 30 ноября 2021 года).
Эти виды товаров были изъяты из оборота на территории Коми.