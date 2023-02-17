Чиновники обсудили как привлечь молодежь на работу в селах Коми

17 февраля зампредседателя правительства региона Лариса Карачева выступила в рамках круглого стола “Кадры для села” в Коми республиканском агропромышленном техникуме. Участники события предлагали идеи дальнейшего привлечения молодежи на работу в сельских предприятиях. Среди гостей были работники министерств сельского хозяйства, руководители районов Коми и сельхозпредприятий, а также депутаты регионального госсовета.

Одним из примеров опыта поделилась директор техникума Светлана Савинова. В Выльгорте многие старшеклассники уже сейчас получают профессии слесаря, повара и секретаря. В прошлом году большинство из них продолжили обучении уже после школы на специалитете в техникуме, осваивая сельскохозяйственные профессии.

Глава Усть-Куломского района Сергей Рубан добавил, что похожая практика проводится и в муниципалитетных школах.