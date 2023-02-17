Школьники из Коми посетили ФСБ

В музее ФСБ по Коми прошла патриотическая встреча с учащимися образовательных учреждений республики в рамках грядущего Дня защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Орган госбезопасности посетили учащиеся кадетского класса школы №2 в Выльгорте, Пушкинской гимназии, воспитанники детского дома №3 Сыктывкара, а также ученики из Сосногорска, Ухты, Печоры, Воркуты. Гостем проводимых мероприятия стал ветеран ФСБ России полковник в отставке Евгений Сухарев. Он рассказал детям о погибших при исполнении служебного долга, и о том что герои были верны долгу перед Отечеством.

Также в рамках встречи дети узнали больше об истории ФСБ в Коми, посмотрели фильмы и попробовали себя в роли криминалистов.