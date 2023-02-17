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Нетрезвый житель Коми ударил женщину-полицейского ногой по лицу

Нетрезвый житель Коми ударил женщину-полицейского ногой по лицу

Районный суд в усть-вымском районе установил, что 6 августа прошлого года мужчина употреблял спиртные напитки напротив дома культуры в Микуне. 

Женщина-полицейский потребовала от мужчины прекратить противоправные действия. В ответ он нецензурно угрожал применить насилие в отношении сотрудницы полиции, а после ударил женщину правой ногой по лицу. В итоге мужчину доставили в отделение полиции.

В суде обвиняемый согласился с обвинением и попросил огласить приговор без проведения судебного разбирательства. Судья учел совершение преступление в состоянии алкогольного опьянения и рецидива преступлений как отягчающие обстоятельства. Смягчило наказание мужчине извинения перед пострадавшей.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,6 лет в колонии строгого режима.

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