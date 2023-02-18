Сыктывкарка снимает короткие ролики, в которых учит коми языку

Сыктывкарка снимает короткие ролики про коми язык. Женщине в подготовке контента помогает муж, у которого региональный язык родной. Журналист портала “Про Город” пообщался с Кристиной Игнатовой и узнал, зачем горожанка снимает ролики и сложно ли учить коми.

Репетитор по английскому языку Кристина Игнатова с осени 2022 года начала снимать короткие ролики про коми язык и выкладывать их у себя в соцсетях. Девушка в каждом видео знакомит свою аудиторию с новыми словами, чаще всего ими становятся короткие легко произносимые фразы.

“Мой муж владеет коми языком, а мне всегда хотелось понимать, о чем он говорит с родственниками и друзьями. В октябре 2022 года мы с супругом сняли первое видео, подписчикам очень понравилось. После этого решили делать такие ролики регулярно и помогать людям изучать коми язык”, — объяснила Кристина.

Сама женщина признается, что коми язык не прост в изучении, но при регулярных упражнениях его можно освоить.