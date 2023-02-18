Сыктывкарка снимает короткие ролики, в которых учит коми языку

Сыктывкарка снимает короткие ролики про коми язык. Женщине в подготовке контента помогает муж, у которого региональный язык родной. Журналист портала “Про Город” пообщался с Кристиной Игнатовой и узнал, зачем горожанка снимает ролики и сложно ли учить коми.
Репетитор по английскому языку Кристина Игнатова с осени 2022 года начала снимать короткие ролики про коми язык и выкладывать их у себя в соцсетях. Девушка в каждом видео знакомит свою аудиторию с новыми словами, чаще всего ими становятся короткие легко произносимые фразы.
“Мой муж владеет коми языком, а мне всегда хотелось понимать, о чем он говорит с родственниками и друзьями. В октябре 2022 года мы с супругом сняли первое видео, подписчикам очень понравилось. После этого решили делать такие ролики регулярно и помогать людям изучать коми язык”, — объяснила Кристина.
Сама женщина признается, что коми язык не прост в изучении, но при регулярных упражнениях его можно освоить.
“Говорить, что какой-то язык сложный, а какой-то легкий — невозможно. Кому-то очень быстро дается английский, кому-то коми. Я немного учила его в школе, было сложновато, но получалось. Если бы я уделяла больше времени изучению, и если бы была регулярная практика, то, думаю, сложностей бы не было. В будущем планирую полностью освоить этот язык”, — поделилась сыктывкарка.
По словам Кристины, короткие ролики в формате “Тик-тока” помогают лучше усваивать новые слова. Одна из самых популярных рубрик у сыктывкарки “Короткие слова на коми языке”. У семьи Игнатовых есть свой ютуб-канал “Семья Игнатовых из Коми”, куда они также выкладывают видео про изучение языков.
На страничке во “ВКонтакте” у девушки множество видео, где она рассказывает новые фразы и слова на коми и английском языке.
“У меня есть ролик, где я прошу американца произнести слово “квайт”, что означает “шесть” на русском. Было очень интересно услышать, как иностранец произносит слова на коми языке”, — прокомментировала Кристина.
Согласно данным Комистата, по итогам всероссийской переписи населения 2020 года в республике на коми говорили 91 961 человек. Сейчас в школах предмет по изучению родного языка стал необязательным.
“Проблема исчезновения коми языка есть в регионе. Возможно, создание такого контента, как у нас, сможет как-то помочь разрешить этот вопрос”, — заключила горожанка.