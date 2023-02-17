"Самое время залечь на дно": названы 3 знака зодиака, которым предстоят сложные времена

Проблемы на работе образуются из-за перегруза либо по причине недостаточных усилий. Важно найти золотую середину и остаться на плаву. 18 февраля большинству людей будет сложно это сделать, а потому астрологи советуют избавиться от всего ненужного и прислушаться к звездам, сообщает PRIMPRESS.

Не так все однозначно у Тельцов. Можете вмиг добиться успеха либо потерпеть сокрушительное поражение. Если второе все же произошло, то не зацикливайтесь на этом. Многие представители этого знака не смогут осилить тяжелые финансовые обязательства, так что не берите деньги в долг. Уделите время друзьям.