В Ухте осудят предпринимателя, который нанял на опасную работу ребенка



Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена из Ухты, который нарушил требования охраны труда, повлекший по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровья человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по Коми.

Следствию стало известно, что в августе прошлого года, мужчина нанял на работу по колке дров несовершеннолетнего. Во время работы мальчик получил травму руки. что эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Установлено, что предприниматель допустил грубые нарушения Трудового кодекса РФ, что привело к наступлению тяжких последствий.