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Сыктывкарец получил срок за "заминирование" воинской части

Сыктывкарец получил срок за "заминирование" воинской частиИз архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд осудил горожанина за ложное сообщение о минировании, сообщает пресс-служба суда.

В июне 2022 года пьяный сыктывкарец ночью позвонил в экстренную службу и заявил, что одна из воинских частей города заминирована. На место предполагаемого теракта выехали специалисты, которые проверили здание вдоль и поперек. Взрывчатки они так и не обнаружили.

Свою вину в ложном сообщении мужчина признал полностью. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на 10 месяцев с установлением определенных ограничений и возложением обязанности.

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