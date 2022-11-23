Сыктывкарец получил срок за "заминирование" воинской части

Сыктывкарский горсуд осудил горожанина за ложное сообщение о минировании, сообщает пресс-служба суда.

В июне 2022 года пьяный сыктывкарец ночью позвонил в экстренную службу и заявил, что одна из воинских частей города заминирована. На место предполагаемого теракта выехали специалисты, которые проверили здание вдоль и поперек. Взрывчатки они так и не обнаружили.