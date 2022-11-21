Сыктывкарцы спасли истощенную собаку от смерти

В Сыктывкаре неравнодушные люди спасли собаку от смерти. Пса нашли на снегу: замершего и истощенного. Как оказалось, в животное стреляли из пневмата. Неизвестно, сколько дней собака мучилась. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
19 ноября в Еляты на улице Сосновая местные жители нашли едва живую собаку. Как сообщают очевидцы, животное весь день лежало в снегу без сил и не могло ходить.
“Собака обессиленная пришла за помощью к людям. Местные жители нашли ее и выложили пост во ВКонтакте. Мы откликнулись вместе с другими неравнодушными жителями нашего города и поехали на помощь собаке. Когда мы прибыли на место, она так же лежала на снегу, укрытая куртками”, — рассказала сыктывкарка.
Собака была истощена и не реагировала на людей. В ветклинике выяснилось, что в животное стреляли из пневматического оружия.
“Мы забрали бедняжку и повезли ее в ветклинику. Там проверили температуру, она оказалась в норме, затем нам посоветовали обратиться в другую клинику, поскольку в этой не было необходимого оборудования. На ночь собаку к себе на передержку взял волонтер. На утро мы с мужем забрали собаку и поехали в другую ветлечебницу. Там сделали рентген, узи, обработали раны от пневматического оружия”, — поделилась волонтер.
В теле собаки до сих пор находится пуля. По словам женщины, ветеринар не стал ее доставать из-за состояния собаки.
“На рентгене у собаки выявили, что позвоночник во многих мечта сросся, но несмотря на это, собака может ходить, просто сейчас она обессилена. Были проблемы с застоем каловых масс, врачам пришлось вручную их извлекать. Также пришлось “отжать” собаку, поскольку она не могла самостоятельно мочиться. Ей вкололи обезболивающее, антибиотики и витамины. Собаке поставили капельницы”, — сообщила сыктывкарка.
Сейчас собаку взяли на передержку. Лечение собаки пока не закончено.
“Процедуры будут продолжаться дома, по мере необходимости будут посещать врача, так как все рекомендации были получены. Собака сегодня чувствует себя намного лучше, приподнимается, кушает по чуть-чуть, очень много пьет воды. Она очень ласковая и добрая”, — отметила девушка.
Многие неравнодушные жители помогли с лечением собаки.
“Много людей помогло с оплатой лечения, всех процедур медицинских. Купили много кормов, пеленки и прочее. Также люди поделились лежанками, пледами для собаки. Врач реанимации будет приходить на передержку и ставить капельницы. Спасибо всем людям, а их много, которые помогали также выставлением постов в соцсетях”, — поблагодарила горожанка.
По словам девушки, в местечке Еляты часто происходят ранения животных пулями из пневматического оружия.
“Этот случай видимо не первый, как сообщили местные. Кто-то таким образом развлекается или отгоняет бездомных животных. Выстрелы там слышны частенько”, — заключила волонтер.