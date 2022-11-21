Сыктывкарцы спасли истощенную собаку от смерти

В Сыктывкаре неравнодушные люди спасли собаку от смерти. Пса нашли на снегу: замершего и истощенного. Как оказалось, в животное стреляли из пневмата. Неизвестно, сколько дней собака мучилась. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

19 ноября в Еляты на улице Сосновая местные жители нашли едва живую собаку. Как сообщают очевидцы, животное весь день лежало в снегу без сил и не могло ходить.

“Собака обессиленная пришла за помощью к людям. Местные жители нашли ее и выложили пост во ВКонтакте. Мы откликнулись вместе с другими неравнодушными жителями нашего города и поехали на помощь собаке. Когда мы прибыли на место, она так же лежала на снегу, укрытая куртками”, — рассказала сыктывкарка.

Собака была истощена и не реагировала на людей. В ветклинике выяснилось, что в животное стреляли из пневматического оружия.