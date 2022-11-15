Владимир Уйба заявил, что почти все льготные лекарства в Коми начали поступать в срок

В начале 2022 года в Коми количество отсроченных рецептов на льготные лекарства приближалось к 30 тысячам. Однако сегодня, как сообщил в своем традиционном видеообращении глава региона Владимир Уйба, почти все лекарства приходят в срок.
Серьезнее всего в начале года ситуация обстояла с лекарствами для лечения эндокринных заболеваний, с противосудорожными и сахароснижающими препаратами. Однако сегодня, как подчеркнул Владимир Уйба, ситуация значительно улучшилась – сейчас в отложенном списке находится 197 рецептов.
Глава региона заявил, что справиться с ситуацией удалось благодаря новой системе. Согласно ей теперь все препараты закупаются и поставляются с помощью Государственных аптек Коми. Также Владимир Уйба объявил, что в регион доставят редкие дорогостоящие препараты, в том числе самый дорогой препарат в мире Золгенсма. Сделают это благодаря поддержке фонда "Круг добра".