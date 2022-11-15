Владимир Уйба заявил, что почти все льготные лекарства в Коми начали поступать в срок

В начале 2022 года в Коми количество отсроченных рецептов на льготные лекарства приближалось к 30 тысячам. Однако сегодня, как сообщил в своем традиционном видеообращении глава региона Владимир Уйба, почти все лекарства приходят в срок.

Серьезнее всего в начале года ситуация обстояла с лекарствами для лечения эндокринных заболеваний, с противосудорожными и сахароснижающими препаратами. Однако сегодня, как подчеркнул Владимир Уйба, ситуация значительно улучшилась – сейчас в отложенном списке находится 197 рецептов.