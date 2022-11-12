Победителем проекта "Универвидение – 2022" в Сыктывкаре стала студентка из Тюмени

11 ноября в столице Коми состоялся финал шоу “Универвидение– 2022”. О том, кто в итоге стал победителем, рассказали в СГУ имени Питирима Сорокина.
Пять дней в конкурсе принимали участие студенты из 41 вуза и ссуза России из 36 регионов. Здесь были учащиеся от Дальнего востока до Мелитополя.И вот, финалисты проекта выступили не только с авторскими песнями, но и порадовали современными хитами на русском и иностранных языках.
Победителем шоу стала Кристина Тихонова из Тюменского государственного института культуры. За победу она получила продвижение песни от VK, а также возможность снять музыкальный клип, и путевку на XXXI фестиваль “Российской студенческой весны” в Пермь.
Стоит отметить и второе место, которое занял вокальный ансамбль “Kupava-Folk” из Курской области. А бронзу заполучила группа “Снимки”, Новосибирская область.