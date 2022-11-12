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Победителем проекта "Универвидение – 2022" в Сыктывкаре стала студентка из Тюмени

Победителем проекта "Универвидение – 2022" в Сыктывкаре стала студентка из ТюмениСГУ им. Питирима Сорокина

11 ноября в столице Коми состоялся финал шоу “Универвидение– 2022”. О том, кто в итоге стал победителем, рассказали в СГУ имени Питирима Сорокина.

Пять дней в конкурсе принимали участие студенты из 41 вуза и ссуза России из 36 регионов. Здесь были учащиеся от Дальнего востока до Мелитополя.И вот, финалисты проекта выступили не только с авторскими песнями, но  и порадовали современными хитами на русском и иностранных языках.

Победителем шоу стала Кристина Тихонова из Тюменского государственного института культуры. За победу она получила продвижение песни от VK, а также возможность снять музыкальный клип, и путевку на XXXI фестиваль “Российской студенческой весны” в Пермь.

Стоит отметить и второе место, которое занял вокальный ансамбль “Kupava-Folk” из Курской области. А бронзу заполучила группа “Снимки”, Новосибирская область.

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