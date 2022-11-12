Победителем проекта "Универвидение – 2022" в Сыктывкаре стала студентка из Тюмени

11 ноября в столице Коми состоялся финал шоу “Универвидение– 2022”. О том, кто в итоге стал победителем, рассказали в СГУ имени Питирима Сорокина.

Пять дней в конкурсе принимали участие студенты из 41 вуза и ссуза России из 36 регионов. Здесь были учащиеся от Дальнего востока до Мелитополя.И вот, финалисты проекта выступили не только с авторскими песнями, но и порадовали современными хитами на русском и иностранных языках.