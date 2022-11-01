Мост через Вычегду на трассе Сыктывкар - Ухта готов на 84%

На заседании Госсовета РК по обсуждению госпрограммы “Развитие транспортной системы” заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Коми Светлана Бомга сообщила, что техническая готовность моста, проходящего через реку Вычегда, составляет 84%.

Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов указал на то, что мост будет введен в эксплуатацию в ноябре и сейчас безопасен для движения транспортных средств. Работы, которые не успеют выполнить, перенесут на лето 2023 года, а подрядчик будет оштрафован.