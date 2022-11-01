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Мост через Вычегду на трассе Сыктывкар - Ухта готов на 84%

Мост через Вычегду на трассе Сыктывкар - Ухта готов на 84%Фото пресс-службы Минстроя Коми

На заседании Госсовета РК по обсуждению госпрограммы “Развитие транспортной системы”  заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Коми Светлана Бомга сообщила, что техническая готовность моста, проходящего через реку Вычегда, составляет 84%.

Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов указал на то, что мост будет введен в эксплуатацию в ноябре и сейчас безопасен для движения транспортных средств. Работы, которые не успеют выполнить, перенесут на лето 2023 года, а подрядчик будет оштрафован.

Госконтракт по ремонту моста был заключен еще в 2019 году. Сейчас подходят к завершению работы по монтажу ограждений перильного и барьерного характера, а также по устройству водоотводных лотков

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