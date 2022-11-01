В Воркуте и Печоре росгвардейцы задержали нарушителей, устроивших драку в заведениях

За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми около 85 раз выезжали на охраняемые объекты, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми.

В Воркуте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого посетителя в кафе. По словам работников заведения, мужчина мешал работе заведения и отдыху посетителей, а позже стал вести себя агрессивно и ударил администратора. Нарушитель 1986 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.