Школьные маршруты помогли отремонтировать вдвое больше дорог в Коми

В государственном совете Коми 1 ноября депутатами была рассмотрена программа по развитию транспортной системы, пишет БНК Коми. За счет маршрутов, по которым проходят школьные автобусы, удалось привести в нормативное состояние 91,2 километра дорог. Всего сумма, полученная на ремонт дорог из разных источников и программ, составила 2,98 млрд рублей. Эта сумма позволяет до конца года произвести ремонт 73,6 километра дорог региона и 11,9 километра сыктывкарских улиц.

Также были выполнены ремонтные работы 44 дорожных участков местного значения в 13 муниципальных образованиях. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми ожидают, что в конце года процент дорог в нормативном состоянии составит 50,84%.