В Коми снизилось количество совершаемых преступлений

По словам экспертов, если сравнивать девять месяцев 2021 и 2022 годов, показатель преступности по тяжким и особо тяжким преступлением в регионе снизился.

В рамках рейтинга регионов России по преступности, республика занимает 75-ю позицию. За первые девять месяцев этого года в Коми зафиксировали 137,4 преступлений на десять тысяч жителей. По сравнению с этим же периодом 2021 года показатель уменьшился на 1,3%. Такую статистику привел РИА-Рейтинг.