В Коми снизилось количество совершаемых преступлений

По словам экспертов, если сравнивать девять месяцев 2021 и 2022 годов, показатель преступности по тяжким и особо тяжким преступлением в регионе снизился.
В рамках рейтинга регионов России по преступности, республика занимает 75-ю позицию. За первые девять месяцев этого года в Коми зафиксировали 137,4 преступлений на десять тысяч жителей. По сравнению с этим же периодом 2021 года показатель уменьшился на 1,3%. Такую статистику привел РИА-Рейтинг.
Количество совершения тяжких и особо тяжких преступлений в регионе также уменьшился, на 11,9% по сравнению с прошлым годом. Сейчас таких преступлений – 32,7 на десять тысяч населения за девять месяцев 2022 года.
Высокий уровень преступности зарегистрировали в Амурской области. Там за девять месяцев этого года зарегистрировали 161,8 преступлений на десять тысяч жителей.