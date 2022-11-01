В Сысольском районе вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли женщина и

22-летний житель Ижмы признали виновным в совершении преступления, которое понесло за собой смерть двух лиц, сообщила прокуратура Республики Коми.

Суд установил, что 28 декабря 2021 года житель Ижмы, двигаясь по автодороге “Вятка” на автомобиле ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной “Фольксваген-Поло”, которая двигалась навстречу. В результате столкновения водители машин пострадали, две пассажирки автомобиля “Фольксваген-Поло” погибли - женщина 63-и лет и ее 8-летняя внучка.