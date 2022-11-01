Больницы в Коми перейдут на новую электронную систему

Сообщается, что новая система будет отвечать всем стандартам и внедрит тот функционал, который ранее не был доступен медицинскому персоналу. Название ее – “ЕЦП.МИС”.

В основе новой медицинской системы будут заложены принципы “бережливого производства”, в рамках которого врач будет больше времени уделять пациенту и меньше волокиты с бумагами.