Больницы в Коми перейдут на новую электронную систему

Сообщается, что новая система будет отвечать всем стандартам и внедрит тот функционал, который ранее не был доступен медицинскому персоналу. Название ее – “ЕЦП.МИС”.
В основе новой медицинской системы будут заложены принципы “бережливого производства”, в рамках которого врач будет больше времени уделять пациенту и меньше волокиты с бумагами.
В настоящее время происходит перенос данных пациентов в новую систему. При переходе возможны возникновения сбоев. В Минздраве Коми уверены, что разработчики быстро исправят все недочеты. Переход на новую систему должен начаться с ноября 2022 года.