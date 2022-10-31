Два дома в Усинске с августа остаются без газа

В Усинске два многоквартирных дома с начала августа находятся без газового снабжения, сообщает ИА "Комиинформ". Об этом рассказала жительница одного из домов на прямой линии по вопросам проведения капитального ремонта. Также жителям домов поступают квитанции на оплату газа.

В настоящее время в домах, в которых отключили газ, проводятся работы по капремонту газового оборудования, отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Коми Александр Толмачев.