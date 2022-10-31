Коми получит 135 миллионов рублей на развитие молодежной политики

Республика Коми приняла участие в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" и стала одним из регионов-победителей. Конкурс проходил по всей России. Коми была представлена программой “Том войтыр – ов ю̀гыда! ” - “Молодежь - живи ярко! ”. По результатам конкурса из федерального бюджета выделят 135 миллионов 418 тысяч рублей, которые будут направлены на развитие молодежной политики в Коми в 2023 году.

Выделенные деньги направят на создание регионального центра молодежи в Сыктывкаре, а также на переформатирование молодежных пространств в Ухте и Усинске. Будет проведена организация мероприятий для работы с детьми школьного возраста, студентами, работающей молодежью и др.