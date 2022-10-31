Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Коми получит 135 миллионов рублей на развитие молодежной политики

Коми получит 135 миллионов рублей на развитие молодежной политикиФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Республика Коми приняла участие в конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" и стала одним из регионов-победителей. Конкурс проходил по всей России. Коми была представлена программой “Том войтыр – ов ю̀гыда! ” - “Молодежь - живи ярко! ”. По результатам конкурса из федерального бюджета выделят 135 миллионов 418 тысяч рублей, которые будут направлены на развитие молодежной политики в Коми в 2023 году.

Выделенные деньги направят на создание регионального центра молодежи в Сыктывкаре, а также на переформатирование молодежных пространств в Ухте и Усинске. Будет проведена организация мероприятий для работы с детьми школьного возраста, студентами, работающей молодежью и др.

Напомним, что ранее Владимир Уйба утвердил проведение Года молодежи в Республике Коми в 2023 году.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости