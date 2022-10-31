Жительница Вуктыла оставила беспомощную мать одну на несколько суток

47-летняя горожанка Вуктыла заперла свою больную 77-летнюю мать одну в квартире без еды и воды на три дня, сообщил телеканал ВТК-24. Пожилая и тяжелобольная женщина не могла заботиться о себе и должна была находиться под присмотром.
Пенсионерка была доставлена в больницу через три дня, когда работники социальной службы забили тревогу. Однако она скончалась через несколько дней из-за тяжелого заболевания.
Дочь признала свою вину и объяснила, что устала от постоянного ухода за матерью и хотела отдохнуть. Сейчас ей грозит наказание до 1 года лишения свободы.