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Жительница Вуктыла оставила беспомощную мать одну на несколько суток

Жительница Вуктыла оставила беспомощную мать одну на несколько сутокФото: ru.freepic.com

47-летняя горожанка Вуктыла заперла свою больную 77-летнюю мать одну в квартире без еды и воды на три дня, сообщил телеканал ВТК-24. Пожилая и тяжелобольная женщина не могла заботиться о себе и должна была находиться под присмотром. 

Пенсионерка была доставлена в больницу через три дня, когда работники социальной службы забили тревогу. Однако она скончалась через несколько дней из-за тяжелого заболевания.

Дочь признала свою вину и объяснила, что устала от постоянного ухода за матерью и хотела отдохнуть. Сейчас ей грозит наказание до 1 года лишения свободы.

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