В Коми выпускники девятых классов стали чаще поступать в колледжи

Многие выпускники все чаще выбирают поступление в техникум или колледж после окончания девятого класса, отметила и. о. министра образования Коми Наталья Якимова. На 2023-2024 учебный год в колледжах и техникумах Коми будет выделено 4 451 место на бюджетной основе. Новые направления подготовки открываются, исходя из потребности со стороны предприятий, заинтересованных в наборе рабочей силы.

Также был отмечен большой спрос у поступающих на такие направления, как педагогическое, медицинское и техническое.