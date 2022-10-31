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В Коми выпускники девятых классов стали чаще поступать в колледжи

В Коми выпускники девятых классов стали чаще поступать в колледжиФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Многие выпускники все чаще выбирают поступление в техникум или колледж после окончания девятого класса, отметила и. о. министра образования Коми Наталья Якимова. На 2023-2024 учебный год в колледжах и техникумах Коми будет выделено 4 451 место на бюджетной основе. Новые направления подготовки открываются, исходя из потребности со стороны предприятий, заинтересованных в наборе рабочей силы. 

Также был отмечен большой спрос у поступающих на такие направления, как педагогическое, медицинское и техническое.

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