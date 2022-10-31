13-летняя ухтинка Валерия Верногорова заняла второе место на вокальном конкурсе "Ты супер!

Ухтинка Валерия Верногорова заняла второе место на вокальном конкурсе “Ты супер!”. 30 октября прошел прямой эфир финала шоу. 13-летняя девочка спела песню Уитни Хьюстон.
Песню на финал шоу 13-летняя Валерия подготовила вместе с участницей первого сезона проекта Кариной Исмаиловой. Девочка исполнила композицию Run to you, которая покорила всех судей. Валерия смогла войти в тройку лучших участников.
"Я очень болела за эту девочку. Она заняла счастливое второе место”, – прокомментировала итоги конкурса певица Ирина Дубцова.
Ухтинка была очень рада второму месту. Ранее она уже приходила на шоу, но добраться до финала ей еще не удавалось.
Все финалисты проекты смогут поехать на форум Леонида Агутина в Сочи.