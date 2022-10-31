13-летняя ухтинка Валерия Верногорова заняла второе место на вокальном конкурсе "Ты супер!

"Я очень болела за эту девочку. Она заняла счастливое второе место”, – прокомментировала итоги конкурса певица Ирина Дубцова.

Песню на финал шоу 13-летняя Валерия подготовила вместе с участницей первого сезона проекта Кариной Исмаиловой. Девочка исполнила композицию Run to you, которая покорила всех судей. Валерия смогла войти в тройку лучших участников.

Ухтинка была очень рада второму месту. Ранее она уже приходила на шоу, но добраться до финала ей еще не удавалось.