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Глава Коми лично вручил медаль Почетного гражданина республики ухтинцу Евгению Алексееву

Глава Коми лично вручил медаль Почетного гражданина республики ухтинцу Евгению Алексееву Фото пресс-службы главы РК

Владимир Уйба наградил ухтинца Евгения Алексеева медалью Почётного гражданина Коми.

29 октября губернатор региона лично навестил мужчину с его супругой в Ухте.

Ухтинец Евгений Алексеев — был депутатом Совета национальностей седьмого созыва Верховного Совета СССР, также избирался депутатом восьмого созыва Верховного Совета Коми АССР.

Глава Коми вручил госнаграду Евгению Алексееву и поблагодарил за многолетний труд для России.

Мужчина за свою проделанную работу в развитии Ухты и региона имеет множество наград.

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