Глава Коми лично вручил медаль Почетного гражданина республики ухтинцу Евгению Алексееву

Владимир Уйба наградил ухтинца Евгения Алексеева медалью Почётного гражданина Коми.
29 октября губернатор региона лично навестил мужчину с его супругой в Ухте.
Ухтинец Евгений Алексеев — был депутатом Совета национальностей седьмого созыва Верховного Совета СССР, также избирался депутатом восьмого созыва Верховного Совета Коми АССР.
Глава Коми вручил госнаграду Евгению Алексееву и поблагодарил за многолетний труд для России.
Мужчина за свою проделанную работу в развитии Ухты и региона имеет множество наград.