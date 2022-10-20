Глава Коми: "Будут приняты все необходимые меры безопасности"

Глава Коми Владимир Уйба рассказал об исполнении указа президента по усилению мер безопасности в регионах.
Как заявил руководитель региона, в соответствии с указами Владимира Путина, в Коми сделают все необходимое, чтобы обеспечить и усилить безопасность граждан. Также Владимир Уйба поспешил успокоить жителей Коми: никаких ограничений при этом вводить не планируется.
Уже сейчас правоохранители и спецслужбы круглые сутки обеспечивают безопасность в регионе. Объекты ЖКХ и экономики, а также общественный порядок, под контролем. О том, какие конкретно меры будут приняты, глава республики пообещал сообщить дополнительно.