Глава Коми: "Будут приняты все необходимые меры безопасности"

Глава Коми Владимир Уйба рассказал об исполнении указа президента по усилению мер безопасности в регионах.

Как заявил руководитель региона, в соответствии с указами Владимира Путина, в Коми сделают все необходимое, чтобы обеспечить и усилить безопасность граждан. Также Владимир Уйба поспешил успокоить жителей Коми: никаких ограничений при этом вводить не планируется.