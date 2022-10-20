Львы решат старые проблемы, а Козероги раскроют в себе таланты: гороскоп на 20 октября

Сегодня Овнам не получится повлиять на происходящее. Планам не суждено сбыться. Чтобы получить больше, придётся довольствоваться малым. Не помешает научиться сохранять спокойствие в сложных ситуациях, не реагировать на провокации. Черная полоса вскоре закончится.

Устройте себе день позитивных эмоций. Радужное восприятие реальности повысит самооценку. Хорошее настроение не только прогонит мрачные мысли, но и восстановит общее самочувствие организма. Можно завершить то, что было начато давным-давно. Вероятны успехи в учебе.

Близнецы

День полный интересных и оригинальных замыслов в профессиональном плане, но в тоже время не все желаемое осуществится. Хотя все предпосылки к этому есть, для вас открывается новая перспектива. Но может получиться так, что какие-то жизненные обстоятельства не позволят вам совершить задуманное.

Рак

В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня. Если вам вдруг придется выступать со своими инициативами, то проявите смелость. Первая половина дня запомнится яркими и стремительными моментами.

Лев

У Львов появится возможность решить какие-то старые проблемы, найти ответы на вопросы. Любые переговоры, встречи или дискуссии пройдут плодотворно. Будут радовать новые знакомства. Не исключены романтические приключения.

Дева

Сегодня вы проявите свою любознательность, у вас усилится интуиция. Только не все представители этого знака смогут высказать свои мысли. Кто-то окажется застенчивым и неуверенным в себе. Но и отчаиваться не стоит, что вам немного не хватает храбрости.

Весы

Хорошо проведённый день в семье поможет Весам зарядиться энергией для успешной работы. Вы сможете эмоционально восстановиться, почувствовать прилив сил и энергии. Работа будет продуктивной, а настроение останется приподнятым на всю неделю. Возможен дисбаланс в финансах — расходы превысят доходную часть. Запросы растут быстрее прибыли.

Скорпион

Порадует общение с членами семьи. Они и ваши идеи поддержат, и сами предложат что-то интересное. Хорошо пройдут домашние праздники, импровизированные вечеринки для самых близких. Вероятны сюрпризы, в том числе романтические.

Стрелец

День полный карьерных перспектив. Руководство предложит вам занять более высокую должность. И если вы уверенны, что справитесь с новыми обязательствами, то соглашайтесь на предложение. От вас потребуется достаточно знаний и опыта, чтобы проявить себя прекрасным профессионалом.

Козерог

День будет спокойным и благоприятным. Едва ли он принесет какие-то значительные события и большие перемены, но поводы для радости наверняка будут. Не исключено, что сегодня вы найдете неожиданное применение своим талантам. Это приятно удивит окружающих, многие захотят познакомиться с вами поближе.

Водолей

Для Водолеев этот день связан с частичной перестройкой планов, при этом может быть затронуто несколько сфер их жизни. Ожидается новый этап в дружбе, карьере, бизнесе, профессиональном обучении, отношениях, материальных делах. Вместе с этим, на плечи многих Водолеев может лечь бремя контроля или долга.

Рыбы

Сегодня день от вас потребует молниеносной мобилизации энергетических сил. К вечеру вы будете истощены морально и физически. Но так как день экономически удачен, результаты вложений вас порадуют. Восполните энергетический баланс помогут занятия активным спортом и правильно сбалансированное питание.