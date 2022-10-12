Глава Коми рассказал, когда мобилизованные получат 100 тысяч рублей

Владимир Уйба выступил с видеообращением, где рассказал о новых выплатах мобилизованным. Накануне стало известно, что все они получат по 100 тысяч рублей.

По словам главы региона, порядок выплат максимально упростили. Деньги поступит бойцам на банковские карты. Выдавать их будут уже с этой пятницы. 14 октября деньги получат первые 300 человек. Все остальные могут ожидать их до 21 октября.

Если деньги не поступят, родственникам солдат необходимо позвонить на горячую линию Минтруда и сообщить о проблеме.

Также Владимир Уйба отметил, что с первого дня мобилизованные будут получать по 4,5 тысячи рублей за каждый день сборов. За месяц сумма составит 140 тысяч рублей.