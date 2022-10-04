Экс-глава Коми Владимир Торлопов получил условно-досрочное освобождение

В Ухтинском городском суде вновь рассмотрели прошение бывшего главы Коми Владимира Торлопова о досрочном освобождении. И вот, когда ему оставалось отбывать всего 4 месяца и 17 дней, суд это прошение удовлетворил, передает “Комиинформ”.

Прокуратура, впрочем, с решением об УДО не согласилась и обжаловала решение в апелляционной инстанции, но затем жалобу отозвала. Решение суда вступило в силу 27 сентября.